Подбитую украинскую технику выставили у музея «Прорыв блокады Ленинграда»

В Кировском районе Ленобласти у музея «Прорыв блокады Ленинграда» открыли выставку с подбитой техникой ВСУ.

Интернет-пользователи к такой экспозиции отнеслись неоднозначно: некоторым она пришлась по вкусу, однако другим показалась неуместной.

Фото: Telegram.org/Банька по-черному Z

В России уже работают подобные выставки. Так, в парке «Патриот» на международном форуме «Армия-2022» показали трофейную технику, захваченную в ходе СВО. Среди них бронетехника украинского и западного производства и множество стрелкового оружия со всех частей света.