В Ленобласти отменили почти 400 решений по частичной мобилизации

На заседаниях областной комиссии было отменено 394 решения районных комиссий о призыве на военную службу в рамках частичной мобилизации, сообщил вице-губернатор Ленобласти по безопасности Михаил Ильин.
«В основном мы отменяли решения из-за возраста и количества детей. Произошло это из-за слабого обновления базы данных военкоматов», — объяснил Ильин.
Он добавил, что в декабре прошлого была завершена оцифровка всех документов. Предполагается, что во время последующих призывов и плановых мероприятий «таких срывов у военных комиссариатов больше не будет».
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