В Тихвине проходят традиционные Рождественские образовательные чтения

В субботу, 21 января, в Тихвине Ленобласти проходят традиционные, уже шестнадцатые по счету Рождественские образовательные чтения.

Темой этого года стали глобальные вызовы современности и духовный выбор человека. Участников чтений поприветствовал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

«Вся история человечества связана с глобальными вызовами. Это природно-экологические, экономические, политические вызовы, это, конечно же, и вызовы, связанные с военными конфликтами. Сегодня это еще и вызовы по изменению мироустройства, оценки самой жизни, её понятия и философии. <…> Рождественские образовательные чтения помогут всем нам, наставникам и педагогам разобраться в духовных и моральных аспектах этих проблем», – отметил Дрозденко.