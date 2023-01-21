Йод, спички и мыло: Росстат перечислил самые подорожавшие в 2022 году товары

Росстат перечислил товары, которые заметнее всего подорожали и подешевели в 2022 году.

Сильнее всего в России подорожал йод, он вырос в цене на 55,2%. Такой резкий рост цен связан с тем, что практически весь йод импортируется из-за границы.

Вторую позицию заняли спички — 50,6%, а третью – туалетное мыло с подорожанием на 44,2%. В списке также женские гигиенические средства, дезодорант, шампунь, маргарин, хозяйственное мыло, легковые автомобили и зубная паста.

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При этом в прошлом году было зафиксировано массовое удешевление плодоовощной продукции. Например, стоимость капусты снизилась более чем на 53%, картофеля – на 31,5%, свеклы – на 25,8%. Также подешевело газомоторное топливо и ряд товаров из дерева.

В целом годовая инфляция, по оценке Росстата, составила в 2022 году 11,9%, что оказалось значительно ниже прогнозов начала года.