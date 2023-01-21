Патриарх Кирилл призвал православных помогать участникам СВО

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал священнослужителей и прихожан активизировать помощь участникам СВО.

«Если мы говорим, что Церковь — со своим народом, то каждый приход должен помогать тем, кто на линии огня. Нам нужно мобилизовать наших прихожан, чтобы они собирали вещи, продукты. Ищите возможности, собирайте деньги, отправляйте посылки, по возможности сами поезжайте, поддержите военнослужащих», — сказал патриарх.

При этом он отметил, что в российских приходах уже много делается, но этого недостаточно, и в СМИ говорят недостаточно о помощи Русской православной церкви тем, кто сейчас находится в зоне СВО.

Патриарх также заявил о необходимости духовно подкреплять российских бойцов, а не просто формальными словами.