Пакеты с расчлененными человеческими останками нашли в бане во Всеволожске

Во Всеволожском районе Ленобласти в частной бане нашли три пакета с расчлененными человеческими останками, они были аккуратно прикрыты бежевым ковром.

Их помогла обнаружить 53-летняя хозяйка постройки. Она рассказал, что в этом сооружение после смерти матери остался отчим. Накануне женщина поехала в баню, чтобы забрать свои вещи, но мужчина ее решительно не пустил.

Позже женщина узнала от общих знакомых, что якобы отчим проговорился: убил человека, расчленил и прячет в этой бане. Было сообщено в полицию.

На месте в настоящий момент работают следователи.