Последний день недели встретит жителей Ленобласти небольшим снегопадом

На дорогах сохранится гололедица.
По информации синоптиков из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в воскресенье, 22 января, ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снегопад.
Температура наружного воздуха опустится до значений от -2 до -7 градусов. Порывы северо-восточного ветра будут от слабых до умеренных. Атмосферное давление будет меняться мало.
Водителей и пешеходов призывают быть осторожными из-за снежных наносов и гололедицы.
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14.01.2023 1423