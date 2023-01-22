В новом учебном году в Шушарах откроется школа-трансформер

Строительством учреждения занимается компания «Каскад» (ГК «Лидер Групп»).

По информации пресс-службы городской администрации, в этом году в Шушарах завершается строительство школы-трансформера. Она будет объединена с детским садом, пишет «Комсомольская правда«.

— Мы предусмотрели возможность размещения в здании групп детского сада и классов начальной школы. При необходимости помещения можно приспособить как под начальную школу, так и под детский сад, — отметил Александр Беглов.

Отмечается, что в новой школе будут работать восемь групп для детей ясельного и дошкольного возраста.