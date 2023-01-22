В небе над Ленобластью наблюдали северное сияние — фото

В Ленобласти минувшей ночью вновь наблюдали северное сияние.
Очевидцам удалось заснять сполохи в небе над Жабино. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Астро Фото Болото».
— Впереди, на севере засветка от Санкт-Петербурга не позволила насладиться полным видом на сияние, в поле зрения камеры оставила только западный кусочек, — написал автор поста.
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27.12.2022 189