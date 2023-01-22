Ставку по льготной сельской ипотеке снизили до 0,1% для приграничных территорий

С начала действия программы выдано уже 109,7 тысячи кредитов на общую сумму 220,4 млрд рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о снижении ипотечной ставки по государственной программе «Сельская ипотека» для приграничных территорий. В частности, максимальная ставка по льготной ипотеке снижена с 3% до 0,1%.

Программа «Сельская ипотека» действует в России с 2020 года. За это время благодаря льготной ипотеке россияне смогли построить или приобрести более 6 млн кв. метров жилья.

Программа действует в сельской местности и городах, где проживает не более 30 тысяч человек.