IT-специалисты смогут подать заявку на отсрочку от призыва в армию с 23 января

Информацию о себе может заполнить сам сотрудник на портале госуслуг.

Как сообщает Минцифры, работникам аккредитованных IT-компаний нужно подать заявление 23 января по 6 февраля; до 9 февраля списки сверит работодатель. После этого Минцифры передаст данные в Минобороны.

С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решение по отсрочке. Для её получения IT-специалист должен иметь российское гражданство, работать по трудовому договору, иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку, а также трудиться в аккредитованной компании не менее 11 месяцев с 1 апреля 2022 года.