IT-специалисты смогут подать заявку на отсрочку от призыва в армию с 23 января

Информацию о себе может заполнить сам сотрудник на портале госуслуг.
Как сообщает Минцифры, работникам аккредитованных IT-компаний нужно подать заявление 23 января по 6 февраля; до 9 февраля списки сверит работодатель. После этого Минцифры передаст данные в Минобороны.
С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решение по отсрочке. Для её получения IT-специалист должен иметь российское гражданство, работать по трудовому договору, иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку, а также трудиться в аккредитованной компании не менее 11 месяцев с 1 апреля 2022 года.
Вам будет интересно
Кроме того, речь идёт о единственных участниках обществ с ограниченной ответственностью, у которых работает пять и более человек в течение...
17.01.2023 133