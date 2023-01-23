Россияне поколения Х сильнее всех почувствовали снижение благосостояния в 2022 году

По версии издания, старшее поколение российских граждан и лиц с низким доходом ощутили на себе ухудшение качества жизни.

Российские граждане начали терять уверенность в завтрашнем дне из-за ухудшившегося ощущения упадка благосостояния, пишет Forbes, ссылаясь на результаты опроса, проведенного аналитиками бывшего российского подразделения McKinsey.

Из результатов опроса следует, что ощущение упадка благосостояния начали испытывать более 60 процентов российских граждан. Это, по мнению экспертов, прежде всего аналитики связывают с сокращением доходов и уменьшением заработных плат.

Также из этого опроса следует, что почти 70 процентов россиян выражают пессимизм, заявляя, что не ждут от будущего изменений к лучшему.