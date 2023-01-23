Посла Эстонии попросили выехать из России

Российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в стране и Эстонии.
По информации МИД России, послу Эстонии следует покинуть РФ 7 февраля.
Российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в РФ и Эстонии до временного поверенного в делах.
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07.01.2023 3020