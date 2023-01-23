Посла Эстонии попросили выехать из России

Российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в стране и Эстонии.

По информации МИД России, послу Эстонии следует покинуть РФ 7 февраля.

Российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в РФ и Эстонии до временного поверенного в делах.