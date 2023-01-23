«Банду» молодых кабанов заметили в Выборгском районе — видео

Животные мирно прогуливались по улицам поселка Коробицыно.

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В сообществе Выборг ТВ. Интересные новости появилось видео, на котором дикие кабаны гуляют по улицам поселка Коробицыно.

Отмечается, что животные были замечены вдоль автомобильной дороги.

Комментаторы предположили, что кабаны заблудились и ищут путь обратно в лес.

Основные правила, если вы встретили кабана:

При появлении признаков зверя (следы, разрытая земля) осторожно обойти это место.

Если вепрь предпринял атаку, убежать от него не удастся. Достаточно влезть на ближайшее дерево.

При появлении в лагере животных вспугнуть их, громко стуча посудой или выстрелом вверх сигнальной ракетой.

Если вепрь бежит непосредственно на человека, а деревья рядом отсутствуют, рекомендуется в момент нападения резко увернуться в сторону. Кабан — мощное, но неповоротливое животное. По инерции оно пробежит еще несколько метров. Далее нужно постепенно отходить в сторону какого-либо укрытия или дерева.