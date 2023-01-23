Дрозденко поделился фотографиями из зимней жизни пернатых Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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Александр Дрозденко продолжает делиться в соцсетях красивыми фотографиями, сделанными в Ленинградской области.

В этот раз опубликовал кадры из зимней жизни пернатых.

«В Токсово снегири и синички отлично знают место кормушки. А ястребиная сова в Приладожье охотится самостоятельно. Кстати, охотится днём — биологи отмечают, что у этих сов отличное дневное зрение», — подписал он фотографии.
Дрозденко поделился фотографиями из зимней жизни пернатых Ленобласти Ленобласть, Дрозденко
Дрозденко поделился фотографиями из зимней жизни пернатых Ленобласти Ленобласть, Дрозденко
Дрозденко поделился фотографиями из зимней жизни пернатых Ленобласти Ленобласть, Дрозденко
Дрозденко поделился фотографиями из зимней жизни пернатых Ленобласти Ленобласть, Дрозденко
Дрозденко поделился фотографиями из зимней жизни пернатых Ленобласти Ленобласть, Дрозденко
Дрозденко поделился фотографиями из зимней жизни пернатых Ленобласти Ленобласть, Дрозденко
Дрозденко поделился фотографиями из зимней жизни пернатых Ленобласти Ленобласть, Дрозденко
Фото Сергея Вдовина и Павла Глазкова.

И по традиции пожелал всем жителям региона продуктивной рабочей недели.

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Дрозденко поделился фотографиями из зимней жизни пернатых Ленобласти Ленобласть, Дрозденко
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