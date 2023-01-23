Дрозденко поделился фотографиями из зимней жизни пернатых Ленобласти

Александр Дрозденко продолжает делиться в соцсетях красивыми фотографиями, сделанными в Ленинградской области.

В этот раз опубликовал кадры из зимней жизни пернатых.

«В Токсово снегири и синички отлично знают место кормушки. А ястребиная сова в Приладожье охотится самостоятельно. Кстати, охотится днём — биологи отмечают, что у этих сов отличное дневное зрение», — подписал он фотографии.

Фото Сергея Вдовина и Павла Глазкова.

И по традиции пожелал всем жителям региона продуктивной рабочей недели.