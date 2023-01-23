Спасатели Ленобласти подвели итоги работы за последнюю неделю

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.
Об этом спасатели рассказали в своем ВК-сообществе 23 января.
Так, в период с 16 по 22 января 2023 года поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались только 8 раз, в том числе:
- к аварийно-спасательным работам при ДТП (АСР) – 2 раза (спасен 1 человек);
- к поисково-спасательным работам на водных объектах (ПСР) – 2 раза (спасено 4 человека).
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