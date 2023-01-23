Банк России выпустил в оборот новую монету номиналом в 2 рубля

Монета выпущена в честь русского классика Михаила Пришвина.
Монета «Писатель М.М. Пришвин, к 150-летию со дня рождения» номиналом в 2 рубля выходит в обращение сегодня, 23 января. Платежное средство выпущено в рамках серии «Выдающиеся личности России». Об этом Банк России рассказал на своем сайте.
Видео: Банк России
Тираж монеты составит ровно три тысячи штук.
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08.01.2023 3122