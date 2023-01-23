К эстафете памяти «Прорыв 80» присоединился ректор СПбГУ

Онлайн-марафон «Прорыв 80», старт которому дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, собрал уже более 200 участников из разных регионов.

23 января к акции присоединился ректор Санкт-Петербургского государственного университета, член-корреспондент РАН Николай Кропачев. Он прочитал письмо от студента исторического факультета, офицера действующей Красной Армии Давида Гутмана ректору Ленинградского университета, профессору Александру Вознесенскому.

Чтобы принять участие в онлайн марафоне — записывайте и выкладывайте воспоминания ваших родственников и близких о днях блокады Ленинграда, добавив к публикации на вашей странице #прорыв80.

Видео участников марафона доступно в официальном сообществе Администрации Ленинградской области во ВКонтакте.