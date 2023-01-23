Гатчинский лыжник принес Ленобласти первое золото Специальной Олимпиады

Игорь Кириллов выиграл гонку на дистанции 2,5 км.

По информации телеграм-канала Комитета по спорту ЛО, на Единых Играх Специальной Олимпиады проходящих в Казани гатчинский лыжник Игорь Кириллов принёс Ленобласти первое золото.

Отмечается, что до 27 января более 2 тысяч атлетов со всей страны разыграют медали в 8 зимних и 10 летних видах спорта.

— Областные спортсмены поборются за награды в спортивных дисциплинах: футзал, бадминтон, настольный теннис, бег на снегоступах, — заключили в Комитете по спорту ЛО.