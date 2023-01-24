Экс-работник железной дороги из Кингисеппа заплатит машинисту 100 тысяч рублей. Он избил его за медлительность

По информации ivbg.ru, бывший составитель поездов признан виновным в избиении машиниста тепловоза в Кингисеппском районе Ленинградской области.

В июле 2022 года составитель по рации дал машинисту указания на откачку тормозов, и остался ждать на улице. Работа затянулась, шел дождь, и нервы мужчины не выдержали.

Он по рации высказал машинисту все, что думает о нем, а когда откачка была завершена, четыре раза ударил его по голове. При этом причиной долгой процедуры оказалась неисправность компрессора.

Машинист по телефону сообщил начальству о произошедшем. Это разозлило составителя еще больше. Он обозвал коллегу «стукачом», еще несколько раз ударил его по голове и груди, а впоследствии был уволен.

Суд назначил мужчине 6 месяцев ограничения свободы и выплату потерпевшему компенсации морального вреда в размере 100 000 рублей.