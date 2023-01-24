В России женщины зарабатывают на 28% меньше мужчин и хуже вовлечены в экономику

О гендерном разрыве в зарплатах в России со ссылкой на председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нину Останину сообщает «Интерфакс».

Нина Останина отметила, что в стране «сохраняются барьеры женской занятости, когда женщины не получают достаточного продвижения, хотя владеют профессиональными навыками наравне с мужчинами».

По данным Росстата, в России 78,8 млн женщин – это 54% населения. При этом они слабее вовлечены в экономику страны: уровень занятости среди трудоспособных женщин составляет 60%, среди мужчин – 72%.