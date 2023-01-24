В Госдуме предложили резервировать даты для пересечения границы на автомобилях

В Госдуме подготовили поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в России», согласно которым автомобилям придется резервировать дату и время для пересечения границы. Изменения могут вступить в силу с 1 марта 2023 года.

Если поправки примут, они затронут автомобили российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства. Резервировать дату и время пересечения границы предлагается через государственную информационную систему электронных перевозочных документов.

Согласно текущему содержанию поправок, отказать в резервировании могут при предоставлении неполного пакета документов. Их перечень утвердит правительство.

Законопроект также содержит требования к обустройству участков дорог возле пунктов пропуска, в том числе к площадкам для стоянки, освещению, урнам и бесплатным туалетам.