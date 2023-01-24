В Роскачестве назвали лучшие российские марки сметаны

Система контроля качества провело масштабное исследование молочной продукции.

Эксперты Роскачества исследовали 87 торговых марок 20-процентной жирности. По его итогам высший балл получили 38 наименований.

Эта сметана отвечает не только всем требованиям законодательства, но и опережающим требованиям стандарта Роскачества. На российский Знак качества может претендовать продукция, произведенная на территории РФ, — рассказали в организации.