Антирейтинг включил в себя шесть торговых наименований полуфабрикатов.
В новую выборку некачественных замороженных полуфабрикатов Роскачество включило шесть марок. Рейтинг был представлен в Телеграм-канале организации.
Особенно пользователей сети удивило включение в антирейтинг марки «Бульмени», которые продаются едва ли не в каждом продуктовом магазине. Однако специалисты отметили, что исследование выявило в образцах полуфабриката наличие кишечной палочки и сои.
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26.12.2022 496