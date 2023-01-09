Роскачество назвало худшие марки российских пельменей

Автор: Анастасия Щербакова
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Антирейтинг включил в себя шесть торговых наименований полуфабрикатов.

В новую выборку некачественных замороженных полуфабрикатов Роскачество включило шесть марок. Рейтинг был представлен в Телеграм-канале организации.

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Фото: Роскачество/Телеграм

Особенно пользователей сети удивило включение в антирейтинг марки «Бульмени», которые продаются едва ли не в каждом продуктовом магазине. Однако специалисты отметили, что исследование выявило в образцах полуфабриката наличие кишечной палочки и сои.

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26.12.2022 496
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