Антирейтинг включил в себя шесть торговых наименований полуфабрикатов.

В новую выборку некачественных замороженных полуфабрикатов Роскачество включило шесть марок. Рейтинг был представлен в Телеграм-канале организации.

Особенно пользователей сети удивило включение в антирейтинг марки «Бульмени», которые продаются едва ли не в каждом продуктовом магазине. Однако специалисты отметили, что исследование выявило в образцах полуфабриката наличие кишечной палочки и сои.