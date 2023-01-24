Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России начала снижаться

За неделю число заражений снизилось на 4%.

Как передает Роспотребнадзор 24 января, заболеваемость гриппом и ОРВИ в России пошла на убыль. Число случаев заражения снизилось за неделю на 4%. Об этом ведомство сообщило в своем официальном Телеграм:

Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа. Наряду с активной циркуляцией вирусов гриппа А (H1N1) увеличивается активность и вирусов гриппа B. На них приходится около 33% от общего числа определенных респираторных вирусов.