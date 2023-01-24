Россияне смогут запретить самим себе оформлять кредиты

В России разработали закон, дающий гражданам возможность запрещать себе брать кредиты.

Законопроект, закрепляющий механизм самозапрета на кредиты и займы, прошел межведомственное согласование, получил концептуальную поддержку рынка и готовится к внесению в Государственную думу, пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-службы ЦБ.

Предполагается, что закон будет действовать в отношении всех профессиональных кредиторов, а не только того банка, где у человека есть счет.

— Граждане смогут, зайдя на «Госуслуги», выставить себе запрет или ограничение на получение кредитов или займов. Выставленный самозапрет на «Госуслугах» автоматически будет попадать в бюро кредитных историй, – пояснил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

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Таким образом, банки, которые всегда запрашивают информацию в БКИ при получении заявки на кредит, смогут увидеть выставленные ограничения на кредитование.