Superjob: доля опасающихся брать кредит россиян выросла в два раза за 15 лет

Реально пользовались кредитами в последние полгода только треть респондентов опроса, устроенного экспертами сервиса SuperJob.

Выяснилось, что 67% опрошенных не прибегали к заемным средствам банка за последние месяцы.

За последние 15 лет число россиян, считающих кредиты хорошей возможностью купить желаемое, сократилось в 3,6 раза. А вот доля тех, кто видит в заемных деньгах опасность, увеличилась почти вдвое.

13% респондентов заявили, что кредит — это прекрасная возможность приобрести желаемое сразу. Опрос проходил 21 декабря 2022 года — 9 января 2023 года в 518 населенных пунктах во всех округах России. В нем приняли участие 2,5 тысячи респондентов старше 18 лет.

Вам будет интересно Для россиян изменили правила установки мангалов на дачах Нововведение коснётся метров – нормы уменьшаться. Мангал можно будет устанавливать в 5 метрах от дома, сжигать мусор – в 15. В... 10.01.2023 46

Тем временем стало известно, что объем выдач займов «до зарплаты» в этом году вырастет в России на 15-20%, такую же динамику покажут и среднесрочные займы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков финансовой онлайн-платформы Webbankir.