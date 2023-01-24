Сбер предупредил россиян о новых уловках мошенников

Злоумышленники теперь представляются работодателями.

Как поделился Сбер в своем Телеграм, мошенники научились красть деньги россиян по-новому. Они размещают в интернете вакансии и ждут отклика кандидата. Диалог с подставным работодателем выглядит как обычно: собирают нужную информацию, в том числе и банковские данные, и даже выдают тестовое оплачиваемое задание. В нем то и кроется опасность.

После его выполнения «работодатель» просит сказать код из СМС, который поступит новому сотруднику. Это нужно якобы для перечисления гонорара. Если назвать код, мошенники смогут списать деньги.

Сбер советует:

Проверьте, существует ли компания, разместившая объявление о вакансии. Если профиль работодателя в сети выглядит сомнительно, обратитесь в компанию напрямую. Помните, одноразовые пароли из смс никому нельзя называть. 3. Если вас попросят сказать три цифры с оборота карты, вы общаетесь с мошенниками. Этот код — ваша личная информация.