Сбер предупредил россиян о новых уловках мошенников

Злоумышленники теперь представляются работодателями.
Как поделился Сбер в своем Телеграм, мошенники научились красть деньги россиян по-новому. Они размещают в интернете вакансии и ждут отклика кандидата. Диалог с подставным работодателем выглядит как обычно: собирают нужную информацию, в том числе и банковские данные, и даже выдают тестовое оплачиваемое задание. В нем то и кроется опасность.
После его выполнения «работодатель» просит сказать код из СМС, который поступит новому сотруднику. Это нужно якобы для перечисления гонорара. Если назвать код, мошенники смогут списать деньги.
Сбер советует:
- Проверьте, существует ли компания, разместившая объявление о вакансии. Если профиль работодателя в сети выглядит сомнительно, обратитесь в компанию напрямую.
- Помните, одноразовые пароли из смс никому нельзя называть.
- 3. Если вас попросят сказать три цифры с оборота карты, вы общаетесь с мошенниками. Этот код — ваша личная информация.
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23.01.2023 90