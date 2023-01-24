В Ленобласти продолжаются рейды на водоемах по поиску отважных рыбаков

Рыбаки продолжают испытывать ледяной покров на водоемах региона на прочность, подвергая себя опасности.
На этот раз рейд был проведен на акватории Ладожского озера. Спасатели поисково-спасательного отряда г. Новая Ладога совместно с представителями ГИМС провели профилактические беседы с рыбаками об опасности выхода на лёд
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
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