В Ленобласти продолжаются рейды на водоемах по поиску отважных рыбаков

Автор: Анастасия Щербакова
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Рыбаки продолжают испытывать ледяной покров на водоемах региона на прочность, подвергая себя опасности.

На этот раз рейд был проведен на акватории Ладожского озера. Спасатели поисково-спасательного отряда г. Новая Ладога совместно с представителями ГИМС провели профилактические беседы с рыбаками об опасности выхода на лёд

В Ленобласти продолжаются рейды на водоемах по поиску отважных рыбаков спасатели, рыбаки, Ленобласть, зимняя рыбалка
В Ленобласти продолжаются рейды на водоемах по поиску отважных рыбаков спасатели, рыбаки, Ленобласть, зимняя рыбалка
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
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В Ленобласти продолжаются рейды на водоемах по поиску отважных рыбаков спасатели, рыбаки, Ленобласть, зимняя рыбалка
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