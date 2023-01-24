В Петербурге начали действовать новые правила компенсации расходов на «коммуналку»

Теперь ее будут рассчитывать индивидуально для каждого собственника.
Компенсации расходов за оплату услуг ЖКХ для льготных категорий петербуржцев будут считать по-новому. Изменения в законодательство уже вступили в силу, пишет «Комсомольская правда».
Раньше при расчете компенсации учитывались усредненные нормативы жилплощади и потребление коммунальных услуг. Поэтому кто-то мог получать больше, чем потреблял на самом деле. Теперь расчеты станут индивидуальными на основе фактической квартплаты, — поделились в пресс-службе Смольного.
Размер компенсации менять не будут: он также составит 30, 40 или 50 процентов. Это зависит от того, к какой льготной категории относится гражданин.
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20.01.2023 145