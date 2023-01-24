В Кабмин направили проект о снижении пенсионного возраста в новых регионах России

До вхождения в состав РФ пенсионный возраст в ДНР и ЛНР составлял 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, а в Запорожской и Херсонской областях — 60 лет.

Правительство России собирается рассмотреть проект закона о снижении пенсионного возраста для жителей новых российских регионов-Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение.

Инициаторами данного проекта закона названы депутаты Государственной думы от фракции «Справедливая Россия — За правду», которую возглавляет Сергей Миронов. Согласно документу, предлагается снизить возраст выхода на заслуженный отдых до 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, работающих в новых регионах страны.

Авторы инициативы акцентировали внимание на том, а по их мнению это очень важно, что до вхождения в состав России пенсионный возраст в этих регионах составлял 60 лет для граждан мужского пола и 55 лет для женщин. Сейчас же условия для соотечественников в этом плане поменялись в худшую сторону, поэтому, считают парламентарии, это нужно срочно менять. Тем более, обратили они внимание, что нынешние условия жизни на новых территориях гораздо сложнее, чем в других российских регионах.