Автобус с пассажирами перевернулся в Ломоносовском районе

Автор: Александр Селиванов
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Трое человек пострадали.

Автобус с пассажирами перевернулся в Ломоносовском районе Ломоносовский район, Ленобласть, Деревня Оржицы
Автобус с пассажирами перевернулся в Ломоносовском районе Ломоносовский район, Ленобласть, Деревня Оржицы

По информации правоохранительных органов, днем, 24 января, в деревне Оржицы вылетел в кювет и перевернулся автобус с пассажирами.

— Автобус занесло, он не справился с управлением, завалился на бок и упал, — рассказала свидетельница произошедшего телеканалу 78.ru.

Всего в машине было 16 человек. Из них пострадали трое. С различными травмами они были госпитализированы. Проводится проверка.

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