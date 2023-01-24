Автобус с пассажирами перевернулся в Ломоносовском районе

Трое человек пострадали.

По информации правоохранительных органов, днем, 24 января, в деревне Оржицы вылетел в кювет и перевернулся автобус с пассажирами.

78.ru. — Автобус занесло, он не справился с управлением, завалился на бок и упал, — рассказала свидетельница произошедшего телеканалу

Всего в машине было 16 человек. Из них пострадали трое. С различными травмами они были госпитализированы. Проводится проверка.