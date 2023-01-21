На КАД у Новогорелово произошло массовое ДТП

Массовое ДТП произошло на 80 километре кольцевой автодороги Петербурга.
Судя по видео, которое опубликовали очевидцы в соцсетях, участниками аварии стали как минимум пять машин.
На место происшествия уже работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется. В настоящее время проезд по КАД на указанном участке затруднен.
Скрин видео: vk.com/spb_today
Вам будет интересно
Ранее ivbg.ru сообщал, что вечером 18 января на Гостилицком шоссе произошло смертельное ДТП с участием нескольких автомобилей. По уточненным данным, на...
19.01.2023 160