На КАД у Новогорелово произошло массовое ДТП

Массовое ДТП произошло на 80 километре кольцевой автодороги Петербурга.

Судя по видео, которое опубликовали очевидцы в соцсетях, участниками аварии стали как минимум пять машин.

На место происшествия уже работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется. В настоящее время проезд по КАД на указанном участке затруднен.

Скрин видео: vk.com/spb_today