Орнитолог назвала способы помочь птицам пережить перепады температур в Петербурге

Пернатым такие периоды даются особенно тяжело.

По словам старшего научного сотрудника природного Нижне-Свирского государственного заповедника Татьяны Рымкевич, проблемы связаны, прежде всего, с отсутствием привычного птицам корма — это еловые шишки, ягоды рябины, семена черной ольхи.

«Всё это отражается на числе певчих птиц, которые остаются на зимовку», — пояснила она в интервью Piter.TV.

Помочь пернатым можно, соорудив кормушки, в которые следует насыпать сырые семечки подсолнуха и измельченные орехи. Также орнитолог посоветовала не пытаться самостоятельно спасать больных птиц, так как они могут быть переносчиками инфекций — лучше обратиться к специалистам.

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