Стрелки «часов Судного дня» еще на 10 секунд приблизились к «ядерной полуночи». Так близко к катастрофе человечество еще не было

Автор: Сергей Агутин
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Впервые за последние три года ученые перевели стрелки «часов Судного дня» – на 10 секунд вперед. До «ядерной полуночи» человечеству осталось 90 секунд.

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Фото: The Bulletin of the Atomic Scientists

Показания часов ученые рассчитывают ежегодно вместе с 15 нобелевскими лауреатами. Время до полуночи символизирует напряженность обстановки в мире. Полночь означает ядерный катаклизм.

Последние два года символические часы не переводили. В 2020 году они на 20 секунд приблизились к полуночи и остановились в ста секундах от момента ядерного катаклизма. Но настолько близко к нему человечество никогда еще не было.

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09.11.2022 368
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