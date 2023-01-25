Стрелки «часов Судного дня» еще на 10 секунд приблизились к «ядерной полуночи». Так близко к катастрофе человечество еще не было

Впервые за последние три года ученые перевели стрелки «часов Судного дня» – на 10 секунд вперед. До «ядерной полуночи» человечеству осталось 90 секунд.

Показания часов ученые рассчитывают ежегодно вместе с 15 нобелевскими лауреатами. Время до полуночи символизирует напряженность обстановки в мире. Полночь означает ядерный катаклизм.

Последние два года символические часы не переводили. В 2020 году они на 20 секунд приблизились к полуночи и остановились в ста секундах от момента ядерного катаклизма. Но настолько близко к нему человечество никогда еще не было.