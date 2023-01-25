В Ленобласти рыбаки похвастались щедрым уловом — фото

Рыбаки похвастались щедрым уловом, который удалось добыть на Финском заливе, Ладожском озере и в других водоемах Ленобласти.

Фотографии улова были опубликованы в сообществе «Рыбацкий север СПб» ВКонтакте. Рыбакам удалось поймать упитанных окуней и щук.

Любителям зимней рыбалки тем не менее стоит быть осторожнее.