В Ленобласти рыбаки похвастались щедрым уловом — фото

Автор: Гузель Галимова
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Рыбаки похвастались щедрым уловом, который удалось добыть на Финском заливе, Ладожском озере и в других водоемах Ленобласти.

Фотографии улова были опубликованы в сообществе «Рыбацкий север СПб» ВКонтакте. Рыбакам удалось поймать упитанных окуней и щук.

В Ленобласти рыбаки похвастались щедрым уловом - фото улов, рыбаки, Ленобласть
В Ленобласти рыбаки похвастались щедрым уловом - фото улов, рыбаки, Ленобласть
В Ленобласти рыбаки похвастались щедрым уловом - фото улов, рыбаки, Ленобласть
В Ленобласти рыбаки похвастались щедрым уловом - фото улов, рыбаки, Ленобласть
В Ленобласти рыбаки похвастались щедрым уловом - фото улов, рыбаки, Ленобласть
В Ленобласти рыбаки похвастались щедрым уловом - фото улов, рыбаки, Ленобласть
В Ленобласти рыбаки похвастались щедрым уловом - фото улов, рыбаки, Ленобласть

Любителям зимней рыбалки тем не менее стоит быть осторожнее.

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В Ленобласти рыбаки похвастались щедрым уловом - фото улов, рыбаки, Ленобласть
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10.01.2023 337
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