В Ленобласти рыбаки похвастались щедрым уловом — фото

Рыбаки похвастались щедрым уловом, который удалось добыть на Финском заливе, Ладожском озере и в других водоемах Ленобласти.
Фотографии улова были опубликованы в сообществе «Рыбацкий север СПб» ВКонтакте. Рыбакам удалось поймать упитанных окуней и щук.
Любителям зимней рыбалки тем не менее стоит быть осторожнее.
Вам будет интересно
Специалисты «Леноблводоканала» рассказали, что под слоем льда можно поймать неплохой улов, но для этого необходимо знать некоторые особенности рыбалки в...
10.01.2023 337