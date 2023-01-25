В Подпорожье началось строительство дома для расселения из аварийного жилья

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В Подпорожье началось строительство нового многоквартирного дома для расселения аварийного жилья.

Дом планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2023 года. Ключи от новых квартир получат более 130 семей, рассказали в комитете по строительству Ленобласти.

103365
Фото: комитет по строительству Ленобласти

Всего в начале 2023 года в Ленобласти стартует строительство семи многоэтажных домов для расселения аварийного жилья. Дома возведут в Подпорожье, Луге, Шлиссельбурге, Волхове, Каменногорске и Сясьстрое. В 2023 и 2024 году новоселье отпразднуют 3 200 человек.

Вам будет интересно
В Подпорожье началось строительство дома для расселения из аварийного жилья строительство, расселение аварийного жилья, Подпорожье, аварийное жилье
Почти 3 тысячи жителей Ленобласти переехали из аварийного жилья в новые квартиры в 2022 году
В Ленобласти за 2022 год из аварийного жилья в новые квартиры переехали почти в два раза больше жителей, чем в...
23.12.2022 281
Автор