В Подпорожье началось строительство нового многоквартирного дома для расселения аварийного жилья.

Дом планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2023 года. Ключи от новых квартир получат более 130 семей, рассказали в комитете по строительству Ленобласти.

Всего в начале 2023 года в Ленобласти стартует строительство семи многоэтажных домов для расселения аварийного жилья. Дома возведут в Подпорожье, Луге, Шлиссельбурге, Волхове, Каменногорске и Сясьстрое. В 2023 и 2024 году новоселье отпразднуют 3 200 человек.