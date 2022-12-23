Почти 3 тысячи жителей Ленобласти переехали из аварийного жилья в новые квартиры в 2022 году

В Ленобласти за 2022 год из аварийного жилья в новые квартиры переехали почти в два раза больше жителей, чем в прошлом году.
Так, новое жилье по программе расселения аварийного жилья получили 2 950 человек, а в 2021 году — 1 646, сообщили в строительном комитете региона.
На данный момент первые два этапа программы расселения полностью завершены. С 2019 по 2021 год в регионе было расселены 1283 жилых помещения в аварийных домах – это 65,8 тысячи «квадратов». Новое жилье получили 4231 человек.
В 2022 году для расселения 2 950 человек вводится в эксплуатацию 10 домов.
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02.12.2022 166