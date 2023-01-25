Крупнейший поставщик POS-терминалов Ingenico планирует уйти из России

Устройствами компании Ingenico пользуются Сбербанк, ВТБ и Промсвязьбанк.

По данным РБК, компания планирует покинуть российский рынок 1 марта. Контракты с сотрудниками действуют до 15 февраля. Техническую поддержку POS-терминалов планируется осуществлять до конца марта, говорят источники издания.

По данным Банка России, в конце 2022 года в России было установлено около 4 млн POS-терминалов, сама компания в начале 2018 года сообщала, что в нашей стране произведено 1,5 млн таких устройств. В 2019 году Ingenico перенесла производство во Вьетнам.

Ingenico работает в России с 2007 года.