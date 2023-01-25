Французская сеть спортмагазинов Decathlon решила продать свой бизнес в России — СМИ

Французская сеть спортивных товаров Decathlon решила продать свои активы в России и начала поиски покупателя. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в сферах ретейла и консалтинга.

Отмечается, что компания намерена продать свой бизнес целиком.

Напомним, Decathlon объявила о приостановке работы в России 26 марта. На следующий день были закрыты все магазины сети, включая российский интернет-магазин. При этом на российском сайте компании указано, что точки закрыты временно, «продажи приостановлены на неопределенный срок».