Правительство расширило список вузов, где можно бесплатно получить второе или последующее высшее образование в области искусств.

Теперь в него входит Российский государственный институт сценических искусств в Петербурге и его филиал в Кемерове, а также Казанская государственная консерватория имени Н. Г. Жиганова.

Кроме того, как и прежде бесплатно получить еще одно высшее образование в сфере искусств можно в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения и в Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова.

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Уточняется, желающие получить дополнительное образование за счет бюджетных средств могут освоить режиссуру театра, кино и телевидения, литературное творчество, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, композицию, музыкальную звукорежиссуру, а также звукорежиссуру аудиовизуальных искусств.