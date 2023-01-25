Пенсионеры Ленобласти смогут бесплатно посещать музеи

Жители Ленобласти старше 65 лет смогут бесплатно посещать музеи региона. Соответствующий законопроект в первом чтении поддержали депутаты ЗакСа.

Инициатором законопроекта выступил комитет по сохранению культурного наследия. В соответствии с ним, право пенсионеров бесплатно посещать региональные музеи закреплено в Социальном кодексе. Единственное, необходимо доказать, что желающий посетить музей проживает в Ленобласти, пишет 47news.

В следующих чтениях планируется внести правки, согласно которым женщины бесплатно смогут посещать музеи с 55 лет, поскольку на пенсию они выходят раньше мужчин.