Трассу Бараны — Вознесенье в Подпорожском районе обновят в рамках нацпроекта

Почти 15 километров пути к единственной на Северо-Западе круглогодичной паромной переправе обновят в течение весны и лета

Речь идет про региональную трассу Бараны — Вознесенье в Подпорожском районе протяженностью почти 15 километров. В прошлом году здесь дорожники вычистили полосу отвода от деревьев и кустов, частично прочистили кюветы и поменяли водопропускные трубы. В течение весны и лета на всей дороге будет уложен новый асфальт и укреплены обочины.

В поселке Вознесенье много лет работает паромная переправа между правым и левым берегами Свири. В 2015 году на вахту здесь заступил паром «Аркадий Филатов», который может перевозить как пассажиров, так машины.

Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков. В 2022 году в регионе было обновлено только в рамках нацпроекта 200 км трасс и дорог. В числе самых протяжённых — ремонт почти 20 километров между Морозовкой и Щеглово во Всеволожском районе, 17 — между Кикерино и Вырой, 10 — между Лугой и поворотом на деревню Наволок и другие.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.