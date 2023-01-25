Им предложили поучаствовать в конкурсе «Все зимы России».

В рамках мероприятия горожане могут рассказать о самых привлекательных, на их взгляд, местах Ленинградской области, которые стоит посетить в туристических целях в зимнее время. Разнообразить свои идеи можно перечислением заведений, в которых приезжие угостятся национальными блюдами.

Списки с перечнем маршрутов нужно оставить под постом комитета по культуре и туризму 47 региона в соцсети «ВКонтакте», упомянув нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» и проставив хештеги #нацпроекттуризм и #путешествуюпороссии. Конкурс продлится до 12 февраля.