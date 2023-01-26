Конфликт из-за парковочного места закончился стрельбой в Ульяновке

По информации ivbg.ru, 25 января около 22:00 возле дома на улице Калинина в поселке Ульяновка Тосненского района между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковочного места. Один выстрелил в другого.

Оружие применил 36-летний местный житель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина выстрелил из аэрозольного пистолета в 66-летнего оппонента, а затем ударил его рукой и убежал в свою квартиру.

Полицейские задержали стрелка. Известно, что на нем никакое оружие не числится.