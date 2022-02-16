«Обещал нас порезать»: любовный треугольник в Мурино закончился залитой кровью парадной дома

Автор: Анастасия Щербакова
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В одном из ЖК Мурино развернулась любовная драма. На видео попал момент взлома полицейскими двери квартиры, где произошла поножовщина на почве любви.

 

 

 

 

 

 

Видео происходившего в муринской высотке публикует 16 февраля Telegram-канал Mash на Мойке. До конца неизвестно, что именно произошло между молодыми людьми. Очевидцы сообщают, что бывший возлюбленный девушки, проживающей в этом доме, устроил разбирательства с нынешним ухажером своей экс-пассии.

Потасовка между любовниками девушки произошла непосредственно в квартире на Авиаторов Балтики. Судя по видео, в ход пошли газовый баллон и нож. В результате конфликта весь подъезд оказался в крови. Успокаивать дебоширов прибыл наряд полиции, которым пришлось выламывать дверь.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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