Более 2 тысяч человек расселят из ветхого жилья в Ленобласти после вмешательства прокуратуры

Сразу в нескольких районах Ленобласти более 2 тысяч жителей ветхого жилья переедут в новые квартиры после вмешательства прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, в прошлом году прокуроры Всеволожского, Лужского и Кингисеппского районовв объявили предостережение главам администраций и застройщику о недопустимости нарушения закона из-за несвоевременной достройки домов для расселения. Аналогичные претензии были предъявлены застройщику объекта в Волховском районе.

Кроме того, этот вопрос постоянно обсуждался на заседаниях в региональной и городских прокуратурах. Также прокуроры следили за ходом строительства непосредственно на объектах.

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В результате в конце 2022 года в эксплуатацию было введено 10 многоквартирных домов. В ближайшее время в них из аварийного жилье переедут более 2 тысяч человек. Сейчас с жителями заключают договоры.