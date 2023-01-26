Более 2 тысяч человек расселят из ветхого жилья в Ленобласти после вмешательства прокуратуры

Сразу в нескольких районах Ленобласти более 2 тысяч жителей ветхого жилья переедут в новые квартиры после вмешательства прокуратуры.
Как рассказали в ведомстве, в прошлом году прокуроры Всеволожского, Лужского и Кингисеппского районовв объявили предостережение главам администраций и застройщику о недопустимости нарушения закона из-за несвоевременной достройки домов для расселения. Аналогичные претензии были предъявлены застройщику объекта в Волховском районе.
Кроме того, этот вопрос постоянно обсуждался на заседаниях в региональной и городских прокуратурах. Также прокуроры следили за ходом строительства непосредственно на объектах.
В результате в конце 2022 года в эксплуатацию было введено 10 многоквартирных домов. В ближайшее время в них из аварийного жилье переедут более 2 тысяч человек. Сейчас с жителями заключают договоры.