В Петербурге начали подготовку к весенней призывной кампании: возраст приема на службу остался тот же

В сети появилось постановление, в котором Смольный поручил различным ведомствам начать подготовку призывных мероприятий.
Согласно документу, возраст призыва граждан остается прежним — с 18 до 27 лет. На это обратил внимание портал Фонтанка. Прием на срочную службу начнется 1 апреля и продлится до 15 июля.
Ранее в Госдуме анонсировали смещение сроков возраста призыва с 21 до 30 лет.
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12.01.2023 209