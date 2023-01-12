Путин поддержал повышение призывного возраста – Песков

Президент России Владимир Путин концептуально поддержал инициативу о повышении призывного возраста в стране, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Однако разработка деталей новой инициативы — прерогатива Минобороны.

«Концептуально, действительно, эта идея была поддержана главой государства, но детали, оформление этой идеи — это все-таки в качестве первоисточника нужно и следует воспринимать информацию от министерства обороны», — высказался Песков.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу предложил увеличить призывной возраст с 18 лет до 21 года, а предельный возраст призыва — с 27 до 30 лет.