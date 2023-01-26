Патриарх Кирилл предложил увеличить время декретного отпуска для поддержки беременных

Автор: Александр Селиванов
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Для поддержки беременных женщин целесообразно было бы увеличить декретный отпуск, заявил патриарх Кирилл на пленарном заседании Рождественских парламентских встреч в Госдуме.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании Рождественских парламентских встреч в Госдуме предложил увеличить время декретного отпуска, сообщает РИА Новости.

По его словам, это необходимо сделать для поддержки беременных.

— Возможно, целесообразным было бы увеличение декретного отпуска или иные меры, – сказал он.
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